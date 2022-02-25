У Чернігівській області українські солдати знищили дві колони противника

Українські війська дали відсіч російським атакам у Чернігівській області. Знищено дві колони бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Знищили близько 20 одиниць ворожих танків на Менському напрямку Чернігівської області. Втрати живої сили уточнюються. Також підрозділ "Північ" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Маріуполі активізувалися бої. Російські танки рушили в бік міста.