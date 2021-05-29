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В Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома

Автор: Инна Собора

В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

Так, один пожар возник в пгт Серебряное Прилуцкого района.

"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5х12 м, стены кирпичные, кровля шиферная). Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Причина - разряд молнии", - говорится в сообщении.

Второе возгорание из-за разряда молнии произошло в селе Молодежное Нежинского района в 19:23 28 мая. Огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены, имущество.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов, из низ 22 - в Черниговской области. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

РБК-Украина писало, что синоптики предупреждают о ухудшение погоды 29 мая. Ожидаются грозы, местами град и шквалы.

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