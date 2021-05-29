В Чернігівській області через удар блискавки згоріли два будинки

У Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.
Так, одна пожежа виникла у смт Срібне Прилуцького району.
"О 15 год. 41 хв. 28 травня сталася пожежа господарчої будівлі (5х12 м, стіни цегляні, покрівля шиферна). Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м. Причина - розряд блискавки", - йдеться в повідомленні.
Друге загорання через розряд блискавки сталося в селі Молодіжне Ніжинського району о 19:23 28 травня. Вогнем знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни, майно.
Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, без електропостачання залишилися 108 населених пунктів, із низ 22 - у Чернігівській області. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.
РБК-Україна писало, що синоптики попереджають про погіршення погоди 29 травня. Очікуються грози, місцями град та шквали.