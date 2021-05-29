Дождь, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: в Украине сегодня дожди и сильный ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 29 мая. Ожидаются грозы, местами град и шквалы.
Так, днем следует ожидать в большинстве южных и центральных обастях, а также в Сумской и Харьковской областях значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и Киевской области 29 мая грозы (объявлен I уровень опасности, желтый).
Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
РБК-Украина писало, что погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится. На всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.