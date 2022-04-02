ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Уже не тот масштаб": в ОП рассказали о новых боях под Чернобаевкой

Новина українською →
Киев, Суббота 02 апреля 2022 10:01
"Уже не тот масштаб": в ОП рассказали о новых боях под Чернобаевкой Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Накануне Вооруженные силы Украины в очередной раз разбили вражескую армию на аэродроме под Херсоном. В частности, российские оккупанты пытались высадиться в Чернобаевке в 13-й и 14-й раз.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Арестовича, ВСУ уничтожили почти весь российский батальон за два удара.

"За вчера была 13-я и 14-я (Чернобаевка, - ред.), но надо понимать, что это уже не тот масштаб. Уничтожили почти батальон за вчера двумя ударами - уничтожили самоходную артиллерию, палаточный городок, около 32 единиц бронетехники. Батальон двумя ударами уничтожить это очень много, но раньше было лучше, раньше уничтожали передовые командные пункты российской группировки, ну и так хорошо. Чернобаевку можно считать 13 и 14", - рассказал он.

Война России против Украины длится тридцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Чернобаевка Херсонская область
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой