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У Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку. Її передадуть ЗСУ

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Чернігівська область, Субота 02 квітня 2022 10:20
У Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку. Її передадуть ЗСУ Фото: у Чернінівській області захопили російську техніку (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спротиву у Чернігівській області захопили декілька одиниць ворожої техніки. Її передадуть на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці також знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

Крім того, ЗСУ знову завдали ударів по аеродрому у Чорнобаївці, що неподалік від Херсону.

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