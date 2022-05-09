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У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину

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Чернігівська область, Понеділок 09 травня 2022 16:57
У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину Фото: у Чернігівській області сьгогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Чернігівської області попередили про вибухи. Піротехніки будуть знищувати знайдені снаряди та небезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Зазначається, що фахівці продовжують розміновувати та розчищати трасу "Київ-Чернігів". У зв'язку з цих біля села Ягідне сьогодні ввечері (після 18:00) будуть знищувати знайдені предмети. Звуки від вибухів, ймовірно, буде чутно в навколишніх населених пунктах. Жителів закликали зберігати спокій.

"Поліція закликає громадян бути вкрай обережними, адже на території Чернігівщини ворожі окупанти залишили багато нерозірваних снарядів, вибухових пасток та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська в черговий раз обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

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