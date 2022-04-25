В Черниговской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток
В Бахмаче Черниговской области в результате взрыва неизвестного устройства погиб 15-летний подросток. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
По данным правоохранителей, 25 апреля, находясь в собственном доме, подросток получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Его сразу госпитализировали, однако через несколько часов он скончался.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
В полиции предупредили жителей области, что приближаться к подозрительным предметам, боеприпасам и снарядам категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо вызвать правоохранителей и спасателей.
Фото: в Черниговской области погиб подросток из-за взрыва неизвестного устройства (facebook.com/policechernigivshchini)
Напомним, 23 апреля в Харьковской области на мине подорвались двое мужчин.
Отметим, ранее в Киевской области лесники подорвались на противотанковой мине, один из них погиб.
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