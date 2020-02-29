В Черниговской области произошел пожар в монастыре

Утром 29 февраля в Черниговской области произошел пожар в Домницком монастыре, который был основан в период Гетманщины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, информация о пожаре в мужском монастыре в селе Домница поступила к спасателям в 6:50 утра. На место происшествия выехали бригады спасателей и группа реагирования патрульной полиции.

Предварительно, пожар в Домницком монастыре повлекла неисправность отопительных приборов. Обстоятельства инцидента и информацию о повреждении монастыря пока не сообщают. Также неизвестно есть ли пострадавшие.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, в Париже произошел пожар вблизи Лионского вокзала. Из-за пожара с территории вокзала эвакуировали всех работников и пассажиров. Сообщалось, что огнем были охвачены транспортные средства, припаркованные возле вокзала.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области на территории военного полигона горели палатки, в результате инцидента пострадали три человека. Пожар произошел ночью в двух военных палатках. Палатки сгорели, причина и убытки устанавливаются.