У Чернігівській області сталася пожежа в монастирі

Вранці 29 лютого у Чернігівській області сталася пожежа у Домницькому монастирі, який був заснований у період Гетьманщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції в Facebook.

За даними правоохоронців, інформація про пожежу в чоловічому монастирі в селі Домниця надійшла до рятувальників о 6:50 ранку. На місце події виїхали бригади рятувальників та група реагування патрульної поліції.

Попередньо, пожежу в Домницькому монастирі спричинила несправність опалювальних приладів. Обставин інциденту та інформацію про пошкодження монастиря поки не повідомляють.Також невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 лютого, у Парижі сталася пожежа поблизу Ліонського вокзалу. Через пожежу з території вокзалу евакуювали всіх працівників та пасажирів. Повідомлялося, що вогнем було охоплено транспортні засоби, припарковані біля вокзалу.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області на території військового полігону горіли намети, в результаті інциденту постраждали три людини. Пожежа сталася вночі у двох військових наметах. Намети згоріли, причина та збитки встановлюються.