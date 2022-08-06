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В Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло

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Черниговская область, Суббота 06 августа 2022 12:58
В Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло Фото: в Черниговской области предупреждают о взрывах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области жители сегодня будут слышать взрывы. Неподалеку Шестовицы запланировано обезвреживание взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"6 августа между 13:00 и 15:00 вблизи Шестовицы спасатели ГСЧС будут обезвреживать взрывоопасные предметы путем подрыва. Сохраняйте спокойствие", - информирует издание, ссылаясь на Департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

Напомним, недавно в ГСЧС рассказали, сколько времени потребуется для разминирования Украины.

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Черниговская область Взрыв
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