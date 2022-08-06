У Чернігівській області попереджають про вибухи: що сталося

У Чернігівській області жителі сьогодні чутимуть вибухи. Причиною тому є знешкодження вибухонебезпечних предметів неподалік Шестовиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"6 серпня між 13:00 та 15:00 поблизу Шестовиці рятувальники ДСНС знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети шляхом підриву. Зберігайте спокій", - інформує видання, посилаючись на Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, нещодавно в ДСНС розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування України.

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