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В Черниговской области предупреждают о возможных перебоях со связью и светом

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Черниговская область, Четверг 03 марта 2022 19:37
В Черниговской области предупреждают о возможных перебоях со связью и светом Фото: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус (facebook.com/viacheslav.chaus)
Автор: Мария Кучерявец

В Черниговской области возможны перебои со связью, светом и интернетом. Жителей просят зарядить телефоны и паувербанки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Жители Черниговщины! Внимание! Возможны перебои со связью, Интернетом, электроэнергией.Все это, чтобы нагнать панику и легче продвигать фейки. Зарядите телефоны и паувербанки. Имейте холодную голову, хоть это и трудно", - написал он.

Напомним, сегодня враг ударил ракетой по жилым домам Чернигова, в результате чего по меньшей мере 33 человека погибли, а еще 18 получили травмы.

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