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У Чернігівській області попереджають про можливі перебої зі зв'язком та світлом

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Чернігівська область, Четвер 03 березня 2022 19:37
У Чернігівській області попереджають про можливі перебої зі зв'язком та світлом Фото: голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус (facebook.com/viacheslav.chaus)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області можливі перебої зі зв'язком, світлом та Інтернетом. Жителів просять зарядити телефони та паувербанки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Мешканці Чернігівщини! Увага! Можливі перебої із зв'язком, Інтернетом, електроенергією.Все це, аби нагнати паніку та легше просувати фейки. Зарядіть телефони та паувербанки. Майте холодну голову, хоч це і важко", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні ворог вдарив ракетою по житловим будинкам Чернігова внаслідок чого щонайменше 33 людей загинули, а ще 18 отримали травми.

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