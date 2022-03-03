У Чернігівській області попереджають про можливі перебої зі зв'язком та світлом

У Чернігівській області можливі перебої зі зв'язком, світлом та Інтернетом. Жителів просять зарядити телефони та паувербанки.

"Мешканці Чернігівщини! Увага! Можливі перебої із зв'язком, Інтернетом, електроенергією.Все це, аби нагнати паніку та легше просувати фейки. Зарядіть телефони та паувербанки. Майте холодну голову, хоч це і важко", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні ворог вдарив ракетою по житловим будинкам Чернігова внаслідок чого щонайменше 33 людей загинули, а ще 18 отримали травми.

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