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У Чернігівській області представили нового прокурора

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 17:19
У Чернігівській області представили нового прокурора
Фото: Андрій Вітрил (праворуч) (gp.gov.ua)

До призначення Андрій Парусов працював у прокуратурі Тернопільської області та ГПУ

В Чернігівській області призначили нового прокурора, ним став Андрій Парусов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що в п'ятницю, 15 листопада, Парусова в якості головного прокурора області представив заступник генпрокурора Віктор Тріпак.

"Я впевнений, що серед прокурорів є багато чесних, кваліфікованих і політично незаангажованих працівників, які здатні забезпечити виконання покладених на прокуратуру функцій і вирішити основні завдання, зазначені Генеральним прокурором", - заявив Тріпак.

Також був заступник генпрокурора представив нового першого заступника прокурора Чернігівської області. Ним став Філіп Бєліков.

Зазначається, що Андрій Парусов працює в органах прокуратури з 2002 року. За цей час обіймав різні посади в органах прокуратури Тернопільської області, а також Генеральної прокуратури України. Має нагрудний знак "Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала Ірина Діденко.

Також повідомлялося, що Рябошапка призначив Гюндуза Мамедова на посаду заступника Генерального прокурора. Мамедов з серпня 2016 року очолював прокуратуру Автономної Республіки Крим.

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