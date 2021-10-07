"В августе этого года полицейские получили оперативную информацию о подготовке разбойного нападения с применением оружия на 74-летнего жителя Носовки", - пишет пресс-служба.

В ходе расследования оказалось, что совершить преступление планировали двое жителей Одесской области в возрасте 38 и 49 лет.

"Реализуя преступный умысел, мужчины надели одежду, визуально похожую на полицейскую форму (без шевронов)", - отмечает полиция.

6 октября, правоохранители задержали вооруженных злоумышленников, которые ворвались в дом 74-летнего жителя Носовки. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

Фото: в Черниговской области правоохранители предотвратили разбойное нападение псевдополицейских (ssu.gov.ua)