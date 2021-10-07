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В Чернігівській області правоохоронці запобігли розбійному нападу псевдополіцейських

Автор: Сергій Пишкін

В Чернігівській області затримали двох чоловік, які планували вчинити розбій, маскуючись під поліцейських. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"У серпні цього року поліцейські отримали оперативну інформацію про підготовку розбійного нападу із застосуванням зброї на 74-річного мешканця Носівки", - пише пресслужба.

В ході розслідування виявилося, що вчинити злочин планували двоє мешканців Одеської області, віком 38 й 49 років.

"Реалізуючи злочинний умисел, чоловіки вдягнули одяг, візуально схожий на поліцейську форму (без шевронів)", - відзначає поліція.

6 жовтня, правоохоронці затримали озброєних зловмисників, які увірвалися в будинок 74-річного мешканця Носівки. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Фото: в Чернігівській області правоохоронці запобігли розбійному нападу псевдополіцейських (ssu.gov.ua)

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Черниговская область