В Чернігівській області затримали двох чоловік, які планували вчинити розбій, маскуючись під поліцейських. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"У серпні цього року поліцейські отримали оперативну інформацію про підготовку розбійного нападу із застосуванням зброї на 74-річного мешканця Носівки", - пише пресслужба.
В ході розслідування виявилося, що вчинити злочин планували двоє мешканців Одеської області, віком 38 й 49 років.
"Реалізуючи злочинний умисел, чоловіки вдягнули одяг, візуально схожий на поліцейську форму (без шевронів)", - відзначає поліція.
6 жовтня, правоохоронці затримали озброєних зловмисників, які увірвалися в будинок 74-річного мешканця Носівки. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Фото: в Чернігівській області правоохоронці запобігли розбійному нападу псевдополіцейських (ssu.gov.ua)