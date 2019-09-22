У Чернігівській області пошкодили надмогильні пам'ятники учасників АТО

Фото: пошкоджені надгробки (facebook.com/100009471297975)

Міський голова міста Мена звернувся до поліції

У місті Мена Чернігівської області на кладовищі невідомі пошкодили пам’ятники загиблих учасників антитерористичної операції (АТО) на їх могилах. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова міста Геннадій Примаков.

Він також звернувся до мешканців Мени з проханням допомогти у пошуку зловмисників. Також він пообіцяв грошову винагороду для того, хто допоможе встановити особи зловмисника або зловмисників.

"Я звернувся до правоохоронних органів і прошу усю громади допомогти у розшуку усіх, хто причетний до даного злочину проти пам'яті наших героїв", - зазначив у відеозверненні Примаков.

Опубліковано Геною Примаковим Субота, 21 вересня 2019 р.

Як повідомило місцеве видання "Сусіди.City", пам'ятники загиблих замалювали білою фарбою. Як видно із відео, поширеного виданням, пошкоджено всього п'ять пам'ятників.

Нагадаємо, нещодавно у Кіровоградській області невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту. На меморіальному комплексі було нанесено певний напис.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Богданівка Миколаївської області вандали осквернили пам'ятник євреям, який був встановлений на місці масового вбивства.

А в окупованому Криму невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.