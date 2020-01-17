В Черниговской области полицейский получил 5 лет тюрьмы за взятку

В Черниговской области осужден следователь Национальной полиции, который требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, в 2018 году следователь требовал деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности по факту дорожно-транспортного происшествия, где есть пострадавшие.

"Деснянский районный суд Чернигова признал следователя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года", - говорится в сообщении

Апелляционный суд оставил решение суда без изменений. Приговор уже вступил в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области украли 30 млн гривен госденег на ремонтах социальной сферы. Чиновники организовали коррупционную схему по выводу государственных денег в тень.