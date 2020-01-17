У Чернігівській області поліцейський отримав 5 років в'язниці за хабар

У Чернігівській області засуджений слідчий Національної поліції, який вимагав та отримав хабар від фігуранта кримінальної справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як повідомляється, у 2018 році слідчий вимагав гроші від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за фактом дорожньо-транспортної пригоди, де є потерпілі.

"Деснянський районний суд Чернігова визнав слідчого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на два роки", - йдеться в повідомленні

Апеляційний суд залишив рішення суду без змін Вирок уже набрав чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро і на автовокзалах.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області вкрали 30 млн гривень держкоштів на ремонтах соціальної сфери. Чиновники організували корупційну схему виведення державних грошей в тінь.