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В Черниговской области отравились трое детей, один из них умер

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 11:38
В Черниговской области отравились трое детей, один из них умер
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Дети отравились неизвестным веществом, открыто уголовное дело

В Новгород-Северском районе Черниговской области неизвестным веществом отравились трое детей, один из них в результате умер. Об этом сообщает РБК-Украина с о ссылкой на сайт Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

Сообщается, что инцидент произошел в селе Стахорщина.

"8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков… дети в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что уже в больнице пострадавший 2010 года рождения умер, остальных детей перевели в Черниговскую областную детскую больницу.

"Проводится выяснение обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее во Львовской области угарным газом отравились четыре человека, среди которых двое детей. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Сколевскую районную больницу

До этого в Днепропетровской области от ботулизма погиб 34-летний мужчина.

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