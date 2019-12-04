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В Днепропетровской области от ботулизма умер мужчина

Новости » Общество     04.12.2019 - 16:27
В Днепропетровской области от ботулизма умер мужчина
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

От начала 2019 года от ботулизма погибли пять человек

В Днепропетровской области от ботулизма погиб 34-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Сообщается, что мужчина обратился в больницу во вторник, 3 декабря. Накануне, 1 декабря, он употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную месяц назад. На момент госпитализации мужчина уже находился в тяжелом состоянии - у него была слабость и нарушение зрения.

"Мужчине был поставлен диагноз "ботулизм" и оперативно оказана медицинская помощь, в том числе введено противоботулиническая сыворотку. К сожалению, в связи с тяжелым течением болезни, мужчину спасти не удалось", - сообщили Центре.

Отмечается, что от начала 2019 года это уже пятый случай смерти от ботулизма. Всего по состоянию на 4 декабря заболели на ботулизм 123 человека, из них трое детей. Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях.

В большинстве случаев причиной заболевания стало употребление пищевой продукции в домашних условиях (76%), в 11% - продукция, купленная в магазинах. В 53% заболевшие употребляли рыбную продукцию, изготовленную в домашних условиях.

Напомним, в октябре в Киевской области зафиксировали вспышку ботулизма. Один из трех отравившихся умер.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября во Львове произошло массовое отравление. В инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией госпитализировали 11 человек.

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