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У Чернігівській області отруїлися троє дітей, один з них помер

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 11:38
У Чернігівській області отруїлися троє дітей, один з них помер
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Діти отруїлися невідомою речовиною, відкрито кримінальну справу

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області невідомою речовиною отруїлися троє дітей, один з них в результаті помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Повідомляється, що інцидент стався в селі Стахорщина.

"8 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків... діти у важкому стані були госпіталізовані в реанімаційне відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вже в лікарні потерпілий 2010 року народження помер, інших дітей перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню.

"Проводиться з'ясування обставин трагедії, порушено кримінальну справу", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше у Львівській області чадним газом отруїлися чотири особи, серед яких двоє дітей. Постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості доставили в Сколевскую районну лікарню

До цього в Дніпропетровській області від ботулізму загинув 34-річний чоловік.

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