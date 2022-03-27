В Черниговской области оккупанты похитили семерых членов городского совета Сновска

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сновского городского совета.

Семь членов городского совета были похищены и вывезены в сторону Городни.

"Заместитель городского головы 26 марта поехал в Городню. На вражеском блокпосту в Хотуничах его остановили и не пропустили дальше. Проверили документы, выяснили причину поездки и назначили встречу на 27 марта 2022 года в 11:00", - пишет прессслужба.

Сегодня же заместитель городского голову вместе с матерью и женами похищенных мужчин снова отправился к блокпоста, однако российские военные отметили, что похищенные пока живые, однако в Городне их нет. Больше информации они не раскрыли.