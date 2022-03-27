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В Чернігівській області окупанти викрали сімох членів міської ради Сновська

Фото: в Чернігівській області окупанти викрали сімох членів міської ради Сновська (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові викрали сімох членів міської ради Сновська. Наразі їх місцеперебування невідоме.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сновської міської ради.

Сімох членів міської ради було викрадено й вивезено в бік Городні.

"Заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню. На ворожому блокпосту в Хотуничах його зупинили і не пропустили далі. Перевірили документи, з'ясували причину поїздки і призначили зустріч на 27 березня 2022 року об 11:00", - пише пресслужба.

Сьгодні ж заступник міського голову разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків знову вирушив до блокпоста, однак російські військові зазначили, що викрадені наразі живі, однак в Городні їх немає. Більше інформації вони не розкрили.

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