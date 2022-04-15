В Черниговской области оккупанты из минометов обстреляли позиции пограничников

По его словам, утром 15 апреля оккупанты обстреляли позиции пограничников в Сновской общине. Никто не пострадал.

"На самом деле, опасности особой нет, потому что это обстрел, как говорят русские "беспокоящий". Просто, чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - отметил председатель РВА.

Кроме того, эту информацию в комментарии Суспильному подтвердила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

Она добавила, что российские военные дважды обстреляли из минометов пограничников возле населенного пункта Сеньковка.