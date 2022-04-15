У Чернігівській області окупанти з мінометів обстріляли позиції прикордонників

Російські військові атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти застосували міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Корюківської РВА Івана Ващенка в Facebook.
За його словами, зранку 15 квітня окупанти обстріляли позиції прикордонників в Сновській громаді. Ніхто не постраждав.
"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоящий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", - зазначив голова РВА.
Крім того, цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Вона зазначила, що російські військові двічі обстріляли з мінометів прикордонників біля населеного пункту Сеньківка.
Нагадаємо, 14 квітня російська армія обстріляла околиці міста Городня Чернігівської області з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
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