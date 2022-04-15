RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігівській області окупанти з мінометів обстріляли позиції прикордонників

Фото: окупанти обстріляли прикордонників у Чернігівській області (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти застосували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Корюківської РВА Івана Ващенка в Facebook.

За його словами, зранку 15 квітня окупанти обстріляли позиції прикордонників в Сновській громаді. Ніхто не постраждав.

"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоящий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", - зазначив голова РВА.

Крім того, цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Вона зазначила, що російські військові двічі обстріляли з мінометів прикордонників біля населеного пункту Сеньківка.

Нагадаємо, 14 квітня російська армія обстріляла околиці міста Городня Чернігівської області з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЧерниговская область