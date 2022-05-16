В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру

"Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады", - заявил Чаус.

Он добавил, что после этого начнется восстановление жилого фонда.

Правительство выделило 150 млн, которые перечислили на казначейские счета области. Из них часть перечислена Управлению капитального строительства.

По словам Чауса, в области хотят создать специальную экономическую зону, которая поможет бизнесу восстановиться после российского вторжения.