У Чернігівській області починають відновлювати критичну інфраструктуру

"Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки", - заявив Чаус.

Він додав, що після цього почнеться відновлення житлового фонду.

Уряд виділив 150 млн, які перерахували на казначейські рахунки області. З них частина перерахована Управлінню капітального будівництва.

За словами Чауса, в області хочуть створити спеціальної економічної зони, яка допоможе бізнесу відновитися після російського вторгнення.