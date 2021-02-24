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В Черниговской области началась COVID-вакцинация

Новина українською → Черниговская области, Среда 24 февраля 2021 16:55
В Черниговской области началась COVID-вакцинация Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Черниговской области стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Первым привился от COVID-19 заведующий отделения областной больницы Игорь Кузин.

Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко во время брифинга.

По его словам, прививаться ему было не страшно, он чувствует себя хорошо.

"Страшно болеть, страшно видеть, как пациенты и близкие люди болеют и, к сожалению, умирают. Человечество не придумало в борьбе с массовыми болезнями ничего лучше вакцинации", - заявил Кузин.

Глава Черниговской ОГА отметила, что область получила 6800 доз вакцины, первыми добровольно сделали прививку 10 медиков областной больницы.

"Важно заботиться о медиках, которые работают с COVID-положительными", - подчеркнула Коваленко.

В первую очередь в Черниговской области будут вакцинировать медицинских работников, которые работают с коронавирусными больными, затем - социальных работников и людей, которые находятся в гериатрических заведениях.

Напомним, в Винницкой области началась вакцинация от коронавируса. В область доставили первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 17,8 тысяч доз.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID началась уже и в Киевской области. Первой в этом регионе прививку получила врач в Броварах.

В то же время известно, что в Киеве еще не начали вакцинацию от COVID. По состоянию на 15:00 вакцину для столичных медиков еще не передали.

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