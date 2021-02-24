У Чернігівській області почалася COVID-вакцинація

В Чернігівській області стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Першим прищепився від COVID-19 завідувач відділення обласної лікарні Ігор Кузин.

Про це заявила голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко під час брифінгу.

За його словами, щепитися йому було не страшно, він почуває себе добре.

"Страшно боліти, страшно бачити, як пацієнти і близькі люди хворіють і, на жаль, помирають. Людство не придумало в боротьбі з масовими хворобами нічого краще вакцинації", - заявив Кузін.

Голова Чернігівської ОДА зазначила, що область отримала 6800 доз вакцини, першими добровільно зробили щеплення 10 медиків обласної лікарні.

"Важливо дбати про медиків, які працюють з COVID-позитивними", - підкреслила Коваленко.

В першу чергу в Чернігівській області будуть вакцинувати медичних працівників, які працюють з коронавірусними хворими, потім - соціальних працівників та людей, які знаходяться в геріатричних закладах.