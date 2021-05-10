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В Черниговской области госпитализировали трех человек с ботулизмом

Автор: РБК-Украина

В Черниговской области три человека попали в больницы с ботулизмом. Причина заболевания во всех случаях - вяленая неразделанная рыба.

Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

В частности, заболел 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области. Сейчас больные находятся на лечении в медицинских учреждениях областного центра

Всего в текущем году ботулизмом заболело 7 человек.

"Специалистами ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" проводится расследование случая заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза", - говорится в сообщении.

Граждан предупреждают, что потребление рыбы вяленой непатранной, изготовленной с нарушением технологии, является опасным для здоровья.

Как известно, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, связанное с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек и расстройство глотания.

Ранее в Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, употреблявших в пищу вяленую рыбу.

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