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У Чернігівській області госпіталізували трьох людей з ботулізмом

Автор: РБК-Україна

У Чернігівській області троє людей потрапили в лікарні з ботулізмом. Причина захворювання в усіх випадках - риба в'ялена непатрана.

Про це повідомляє Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зокрема, захворів 34-річний мешканець Чернігова, 38-річна та 67-річний мешканці Чернігівської області. Наразі хворі знаходяться на лікуванні у медичних закладах обласного центрую

Всього в поточному році ботулізмом захворіло 7 осіб.

"Спеціалістами ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" проводиться розслідування випадку захворювання та лабораторні дослідження для підтвердження діагнозу", - йдеться в повідомленні.

Громадян попереджають, що споживання риби в'яленої непатраної, виготовленої з порушенням технології, є небезпечним для здоров'я.

Як відомо, ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.

Раніше у Харківській області виявили ботулізм у двох жінок, які вживали в їжу в'ялену рибу.

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