В Черниговской области в доме обнаружили тела женщины и двух детей

Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

По данным полиции, женщина повесилась

В Талалаевке Черниговской области в жилом доме обнаружили тела женщины и двух ее детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что сегодня утром в полицию поступила информация о том, что в Талалаевке обнаружили без признаков жизни тела детей двух и шести лет. По данным полиции, их мать покончила жизнь самоубийством через повешение.

"В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено. Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержанной за убийство двух своих детей объявили о подозрении. По данным полиции, женщина утопила своих детей в озере Серебряный кол в Дарницком районе столицы.

Также стало известно, что раньше она работала воспитателем в детском саду. С ее слов, она также хотела утопиться, но не смогла. Подозреваемую задержали под Черниговом в "неадекватном состоянии".