У Чернігівській області в будинку виявили тіла жінки і двох дітей

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За даними поліції, жінка повісилася

У Талалаївці Чернігівської області в житловому будинку виявили тіла жінки та двох її дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Повідомляється, що сьогодні вранці до поліції надійшла інформація про те, що в Талалаївці виявили без ознак життя тіла дітей двох і шести років. За даними поліції, їх мати покінчила життя самогубством через повішення.

"На даний час ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні і видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявлено. Остаточна причина смерті матері і дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затриманій за вбивство двох своїх дітей оголосили про підозру. За даними поліції, жінка втопила своїх дітей в озері Срібний кіл у Дарницькому районі столиці.

Також стало відомо, що раніше вона працювала вихователем в дитячому саду. З її слів, вона також хотіла втопитися, але не змогла. Підозрювану затримали під Черніговом у "неадекватному стані".