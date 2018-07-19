В Черниговской области через несколько дней после прививки умер ребенок

Полиция открыла дело по факту смерти двухлетнего мальчика в Ичнянском районе

В Черниговской области умер двухлетний ребенок через несколько дней после прививки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что полиция открыла уголовное производство по факту смерти двухлетнего мальчика в Ичнянском районе.

Так, вечером 18 июля в Ичнянскую полицию поступило сообщение, что в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием доставлен малолетний мальчик, который проживал в одном из сел района. Ему была оказана медицинская помощь, но ребенок умер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе проверки полицейские выяснили, что на теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Также сообщается, что он проживал в благополучной семье вместе с родителями. По словам родителей, несколько дней до этого ребенку делали прививку.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На данный момент продолжается досудебное расследование и проверяются все обстоятельства смерти мальчика.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове от кори умер трехлетний ребенок, который был непривит от болезни.