У Чернігівській області через кілька днів після щеплення померла дитина

Поліція відкрила справу за фактом смерті дворічного хлопчика у Ічнянському районі

В Чернігівській області померла дворічна дитина через кілька днів після щеплення. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті дворічного хлопчика у Ічнянському районі.

Так, увечері 18 липня в Ічнянської поліцію надійшло повідомлення, що в сільську амбулаторію з поганим самопочуттям доставлений малолітній хлопчик, який проживав в одному з сіл району. Йому була надана медична допомога, але дитина померла.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. В ході перевірки поліцейські з'ясували, що на тілі дитини видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Також повідомляється, що він проживав в благополучній сім'ї разом з батьками. За словами батьків, кілька днів до цього дитині робили щеплення.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

На даний момент триває досудове розслідування і перевіряються всі обставини смерті хлопчика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові від кору померла трирічна дитина, який був непрівіт від хвороби.