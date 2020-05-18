В Черниговской области в частном доме произошел пожар, есть погибшие

В Черниговской области в частном доме произошел пожар. Во время тушения огня пожарными было обнаружено четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как сообщается, пожар произошел в с. Моложавая Городнянского района в частном жилом доме. Спасатели ликвидировали пожар вчера в 21:55. Однако на месте пожара обнаружены четыре погибших человека без признаков насильственной смерти. В ГСЧС предполагают, что вероятная причина гибели является отравление угарным газом.

Как отмечается, к тушению привлекалось 5 спасателей личного состава и одна единица техники ГСЧС.

Напомним, 16 мая, в харьковском 5-этажном доме произошел пожар. Трех человек пожарные эвакуировали и еще трех людей, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть помещение, спасли. На момент приезда спасателей на 4-м этаже жилой пятиэтажки горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 740 человек.