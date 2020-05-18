У Чернігівській області в приватному будинку сталась пожежа, є загиблі

У Чернігівській області в приватному будинку сталась пожежа. Під час гасіння вогню пожежниками було виявлено чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держаної служби надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа сталась у с. Моложава Городнянського району в приватному житловому будинку. Рятувальники ліквідували пожежу учора о 21:55. Однак на місці пожежі виявлено чотири загиблі особи без ознак насильницької смерті. У ДСНС припускають, що ймовірна причина загибелі є отруєння чадним газом.

Як зазначається, до гасіння залучалося 5 рятувальників особового складу та одна одиниця техніки ДСНС.

Нагадаємо, 16 травня, у харківському 5-поверховому будинку сталася пожежа. Трьох людей пожежники евакуювали та ще трьох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути помешкання, врятували. На момент приїзду рятувальників на 4-му поверсі житлової п’ятиповерхівки горіли домашні речі. Загальна площа пожежі склала близько 10 кв.м.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що з початку 2020 року у пожежах в Україні загинули 740 людей.