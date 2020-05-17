В Харькове произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас причина и ущерб пожара устанавливаются

Вчера, 16 мая, в харьковском 5-этажном доме произошел пожар. Троих человек пожарные эвакуировали и еще трех людей, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть помещение, спасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, к месту пожара немедленно было направлено 2 отделения службы спасения на автоцистернах и одно отделение на автолестнице. На момент приезда спасателей на 4-м этаже жилой пятиэтажки горели домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Как отмечается, трое жильцов квартиры на 5-м этаже начали задыхаться от едкого дыма, который возник в результате пожара, и самостоятельно не имели возможности покинуть дом. Сотрудники ГСЧС с помощью автолестницы спустили людей из опасной зоны через окно здания. Кроме того, еще 3 людей с 4-го этажа спасатели эвакуировали из здания.

В настоящее время причина пожара устанавливается.

Напомним, С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 740 человек.

Автор: Андрей Козловский