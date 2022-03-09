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На черниговском направлении ВСУ уничтожили пункт управления и несколько колонн техники РФ

Автор: Наталья Юрченко

На черниговском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские защитники уничтожили пункт управления противника и несколько колонн колесной и бронированной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Север".

Отмечается, что своими действиями ВСУ удалось сломать план врага и остановить наступление.

Однако оккупанты постоянно обстреливают мирное население из артиллерии и танков, прибегают к мародерству, а также собственные силы, чтобы выйти из окружения.

"Оккупанты прибегают в панике к зверским методам - обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков. Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как - то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, которые скованы ближним боем подразделениями наших ВСУ", - отмечается в сообщении.

Напомним, захватчики выпустили в Краматорский район Донецкой области тактический ракетный комплекс "Искандер".

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