На чернігівському напрямку ЗСУ знищили пункт управління та кілька колон техніки РФ

На чернігівському напрямку продовжуються точитися активні бойові дії. Українські захисники знищили пункт управління супротивника та декілька колон колісної та броньованої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Північ".
Зазначається, що своїми діями ЗСУ вдалося зламати план ворога та зупини наступ.
Проте окупанти постійно обстрілюють мирне населення з артилерії та танків, вдаються до мародерства, а також власні сили, щоб вийти з оточення.
"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів - обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків. Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, загарбники випустили в Краматорський район Донецької області тактичний ракетний комплекс "Іскандер".
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