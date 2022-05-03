Черниговская область снова запретила продажу алкоголя

С 3 мая в Черниговской области снова запрещена продажа алкоголя. Решение связано с ростом числа преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

"Вчера мы проанализировали динамику и характер преступлений за последние две недели и вы знаете, если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины. Поэтому сегодня я подписал распоряжение: мы возвращаем запрет на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области", - отметил он.

Напомним, ранее запрет на продажу алкоголя в Черниговской области, который был введен после российского вторжения, сняли в середине апреля. Во многих регионах торговля спиртными напитками разрешена, но строго в дневное время.

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