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Чернігівська область знову заборонила продаж алкоголю

Фото: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Артем Горовенко

З 3 травня в Чернігівській області знову заборонено продаж алкоголю. Рішення пов'язане зі зростанням числа злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

"Вчора ми проаналізували динаміку і характер злочинів за останні два тижні і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівщини, а на іншу акциз до місцевих бюджетів, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівщини. Тому сьогодні я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заборону на продаж алкоголю в Чернігівській області, яка була введена після російського вторгнення, зняли в середині квітня. У багатьох регіонах торгівля спиртними напоями дозволена, але лише в денний час.

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