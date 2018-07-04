Під Черніговом зіткнулися два автомобілі, троє загиблих

Ще одна людина перебуває в лікарні

Під Черніговом в результаті зіткнення двох автомобілів загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

"На службу "102" о 6:41 зателефонував водій і повідомив про жахливе ДТП біля автомобільного мосту через Десну в передмісті Чернігова. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що автомобіль Geely, рухаючись по Київському шосе в напрямку населеного пункту Количівка, за автомобільним мостом скоїв лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ, який рухався у бік Чернігова.

Так, в результаті аварії водій і дві пасажирки автомобіля Geely загинули на місці. Каретою екстреної медичної допомоги в лікарню доставлений ще один пасажир автомобіля Geely.

Зазначимо, що інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Фото: ДТП під Черніговом (cn.npu.gov.ua)

ДТП під Черніговом: троє загиблих. Це сталося сьогодні о 7 ранку. Зіштовхнулися легковик Geely та вантажна Газель. Як сказавши прес-офіцер управління патрульної поліції в області Віталій Копистко, водій Газелі заявив, що їхав в Чернігів. Перед мостом на зустрічну смугу виїхала Geely. Троє пасажирів легковика загинули, один у реанімації. Водій Газелі також в лікарні. Опубліковано UA:Чернігів Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, 2 липня під Харковом в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 4 людини.