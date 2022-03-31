Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров: есть жертвы и пострадавшие

Под Черниговом российские военные расстреляли колонну волонтеров. Отмечается, в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Отмечается, что пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. Сообщается, что в автобусе находились только гражданские волонтеры.

Также в результате обстрела один человек погиб и четверо получили ранения.

Кроме того, одному из автобусов удалось скрыться на пробитых шинах. Однако, водитель ранен, его доставили в больницу.

"Оккупанты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держащие десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла", - написала Денисова.

По ее словам, такие действия оккупантов являются очередным военным преступлением против человечности согласно статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты РФ совершение военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - говорится в сообщении.