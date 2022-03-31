Под Черниговом российские оккупанты расстреляли колонну волонтеров: есть жертвы и пострадавшие
Под Черниговом российские военные расстреляли колонну волонтеров. Отмечается, в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
Отмечается, что пять автобусов попали под прицельный огонь врага, когда пытались проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. Сообщается, что в автобусе находились только гражданские волонтеры.
Также в результате обстрела один человек погиб и четверо получили ранения.
Кроме того, одному из автобусов удалось скрыться на пробитых шинах. Однако, водитель ранен, его доставили в больницу.
"Оккупанты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держащие десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла", - написала Денисова.
По ее словам, такие действия оккупантов являются очередным военным преступлением против человечности согласно статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда.
"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты РФ совершение военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области запретили собирать на лом поврежденную технику военных.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 36-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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