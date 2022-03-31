Під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів: є жертви та постраждалі
Під Черніговом російська військові розстріляли колону волонтерів. Зазначається, внаслідок обстрілу одна людина загинула та четверо поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.
Зазначається, що п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. Повідомляється, що в автобусі перебували лише цивільні волонтери.
Також внаслідок обстрілу одна людина загинула та четверо отримали поранення.
Окрім того, одному з автобусів вдалося втекти на пробитих шинах. Однак, водія поранено, його доправили до лікарні.
"Окупанти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючі десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла", - написала Денісова.
За її словами, такі дії окупантів є черговим військовим злочином проти людяності згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області заборонили збирати на брухт пошкоджену техніку військових.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 36-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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