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Під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів: є жертви та постраждалі

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Чернігів, Четвер 31 березня 2022 17:12
Під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів: є жертви та постраждалі Російські військові ростріляли волонтерів під Черніговом (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Під Черніговом російська військові розстріляли колону волонтерів. Зазначається, внаслідок обстрілу одна людина загинула та четверо поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Зазначається, що п'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. Повідомляється, що в автобусі перебували лише цивільні волонтери.

Також внаслідок обстрілу одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Окрім того, одному з автобусів вдалося втекти на пробитих шинах. Однак, водія поранено, його доправили до лікарні.

"Окупанти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючі десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла", - написала Денісова.

За її словами, такі дії окупантів є черговим військовим злочином проти людяності згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області заборонили збирати на брухт пошкоджену техніку військових.

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