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Под Черниговом освободили Колычевку, Ягодное, Ивановку. ВСУ показали разбитую технику врага

Фото: разбитая техника войск РФ в Черниговской области (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Владимир Костырин

В Черниговской области украинские военные освободили еще несколько населенных пунктов. На территории идет зачистка, местным жителям завозят гуманитарную помощь,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Север".

Так, от врага освободили Колычевку, Ягодное и Ивановку.

"В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ также показали фото разбитой техники российских оккупантов.

"Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", - рассказали в ОК "Север".

Разбитая вражеская военная техника в Черниговской области (фото: Вячеслав Скоряк, Иван Ващенко / facebook.com/kommander.nord)

Ранее сообщалось, что ВСУ возле Чернигова освободили еще ряд населенных пунктов, разбив и захватив за пару дней более 50 единиц техники российских оккупантов.

Также мы писали, что возле Чернигова задержали гражданина РФ, который корректировал огонь для российских захватчиков.

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