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Возле Чернигова освободили ряд населенных пунктов. За пару дней враг потерял 50 единиц техники

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Черниговская область, Суббота 02 апреля 2022 08:08
Возле Чернигова освободили ряд населенных пунктов. За пару дней враг потерял 50 единиц техники Разбитая вражеская бронетехника возле Чернигова (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные и силы территориальной обороны освободили возле Чернигова еще ряд населенных пунктов. Также за последние дни российские оккупанты понесли существенные потери в бронетехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ и Оперативного командования "Север".

Так, за эти последние дни войска РФ потеряли более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

"Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области. Освобожден ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова", - говорится в сообщении.

Разбитая военная техника российских войск в Черниговской области (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Шестовица расположена совсем близко к Чернигову. Село было под контролем оккупантов около 4 недель.

Также были опубликованы несколько фото подбитой и захваченной вражеской техники, и других трофеев с Шестовицы.

Захваченная и разбитая техника оккупантов около села Шестовица возле Чернигова (фото: facebook.com/kommander.nord)

Ранее сообщалось, что украинские военные освободили Бородянку в Киевской области, а также от российских захватчиков была освобождена Буча.

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