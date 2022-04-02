Возле Чернигова освободили ряд населенных пунктов. За пару дней враг потерял 50 единиц техники
Украинские военные и силы территориальной обороны освободили возле Чернигова еще ряд населенных пунктов. Также за последние дни российские оккупанты понесли существенные потери в бронетехнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ и Оперативного командования "Север".
Так, за эти последние дни войска РФ потеряли более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.
"Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области. Освобожден ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова", - говорится в сообщении.
Разбитая военная техника российских войск в Черниговской области (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Шестовица расположена совсем близко к Чернигову. Село было под контролем оккупантов около 4 недель.
Также были опубликованы несколько фото подбитой и захваченной вражеской техники, и других трофеев с Шестовицы.
Захваченная и разбитая техника оккупантов около села Шестовица возле Чернигова (фото: facebook.com/kommander.nord)
Ранее сообщалось, что украинские военные освободили Бородянку в Киевской области, а также от российских захватчиков была освобождена Буча.
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