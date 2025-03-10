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У Чернігові завтра може бути шумно: що відомо

У Чернігові може бути шумно (ілюстративне фото: facebook.com/kptke)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Чернігова попереджають про ймовірний шум у місті. Дехто може почути його завтра - у вівторок, 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Теплокомуненерго" у Facebook.

Що відомо про ймовірний шум у Чернігові

У комунальному підприємстві "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради розповіли, що шум дехто може почути завтра, 11 березня:

  • з 9 години ранку;
  • до 12:00.

Уточнюється, що можливе підвищення шумового фону в місті буде пов'язане із проведенням технологічних процесів на ТЕЦ.

"Дякуємо за розуміння!" - наголосили у прес-службі КП.

Публікація КП "Теплокомуненерго" (скриншот: facebook.com/kptke)

Зазначимо, що Чернігівська ТЕЦ - підприємство з проектною потужністю 210 МВт і 625 Гкал. Її було збудовано за проектом Київського відділення ДБПІ "Променергопроект" у південно-західній частині міста.

З енергосистемою України ТЕЦ пов'язана лініями електропередач напругою 110 кВ. Тим часом лінії напругою 35 кВ з'єднують ТЕЦ з районними центрами області.

Для опалення використовується в основному вугілля й топковий мазут.

Основними функціями Чернігівської ТЕЦ є:

  • забезпечення електроенергією Чернігова та районів Чернігівської області;
  • забезпечення тепловою енергією у вигляді виробничої пари підприємств;
  • надання гарячої води;
  • здійснення теплофікації низки виробничих підприємств Чернігова, міських установ і житлових будинків.

Часом деякі технологічні процеси на ТЕЦ дійсно можуть супроводжуватись певним шумом або гуркотом. Така ситуація може скластись, наприклад, під час скидання в повітря охолодженої пари.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч на 7 березня, під час масованої атаки на Україну, російські терористи пошкодили один із виробничих об'єктів Чернігівської області.

Читайте також, в яких регіонах опалювальний сезон добігає кінця та які міста вже почали вимикати тепло.

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