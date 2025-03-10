У Чернігові завтра може бути шумно: що відомо

Мешканців і гостей Чернігова попереджають про ймовірний шум у місті. Дехто може почути його завтра - у вівторок, 11 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Теплокомуненерго" у Facebook.
У комунальному підприємстві "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради розповіли, що шум дехто може почути завтра, 11 березня:
Уточнюється, що можливе підвищення шумового фону в місті буде пов'язане із проведенням технологічних процесів на ТЕЦ.
"Дякуємо за розуміння!" - наголосили у прес-службі КП.
Зазначимо, що Чернігівська ТЕЦ - підприємство з проектною потужністю 210 МВт і 625 Гкал. Її було збудовано за проектом Київського відділення ДБПІ "Променергопроект" у південно-західній частині міста.
З енергосистемою України ТЕЦ пов'язана лініями електропередач напругою 110 кВ. Тим часом лінії напругою 35 кВ з'єднують ТЕЦ з районними центрами області.
Для опалення використовується в основному вугілля й топковий мазут.
Основними функціями Чернігівської ТЕЦ є:
Часом деякі технологічні процеси на ТЕЦ дійсно можуть супроводжуватись певним шумом або гуркотом. Така ситуація може скластись, наприклад, під час скидання в повітря охолодженої пари.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в ніч на 7 березня, під час масованої атаки на Україну, російські терористи пошкодили один із виробничих об'єктів Чернігівської області.
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